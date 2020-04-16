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16 квітня 2020, четвер, 16:20 15
Події 2020-04-16T17:30:03+03:00
Українські Новини
Вікна краще не відкривати: синоптик пояснила, чому виникла пилова буря в Києві

Вікна краще не відкривати: синоптик пояснила, чому виникла пилова буря в Києві

Ярина Вацяк
Негода в Києві, Штормовий вітер, Пилова буря, пилюка

У Києві зараз спостерігається сильний штормовий вітер, швидкість якого16 м/с, пориви до 22 м/с з низькою відносною вологістю повітря - 26%, унаслідок чого могла виникнути пилова буря.

Про це написала синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Пересушена земля, тривала відсутність опадів (нещодавній фактично один дощ ситуацію майже не змінив), штормовий вітер, низька відносна вологість спровокували ось цю імлу в столиці, яка дуже схожа на пилову бурю. Пилові бурі в Україні - трапляються, влітку та якраз навесні, ось за таких умов, коли сухо та вітряно", - пояснила синоптик.

Вона зазначила, що пилові бурі виникають звичайно влітку, іноді навесні або взимку, коли немає снігу. У помірному поясі зазвичай пилові бурі бувають навесні, після малосніжної зими і посушливої осені`

Діденко порекомендувала не відкривати вікна та постаратися зволожити приміщення.

За прогнозом погоди на завтра, 17 квітня, вітер стихне, лише в східних областях ще побуде поривчастим, а в Приазов`ї - штормовим.

Фактичний штормовий вітер, сильний згущення повітряних потоків. Карта з Facebook Наталки ДіденкоФактичний штормовий вітер, сильний згущення повітряних потоків. Карта з Facebook Наталки Діденко

Вітер зриває гілки деревВітер зриває гілки дерев

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з четверга, 16 квітня, атмосферний фронт, який приніс в Україну сніг і дощ покидає територію України, а на зміну прийде підвищений атмосферний тиск.

Раніше в Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі. В повітрі міста значно підвищився вміст діоксиду азоту, дещо знизився вміст формальдегіду та діоксиду сірки, вміст оксиду вуглецю і зважених речовин - не змінився"

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