Видео дня: Киев накрыла пылевая буря

Киев и пригород накрыла пылевая буря. Видимость на трассах из-за этого явления также ухудшилась в то время, как в Украине с четверга, 16 апреля, атмосферный фронт, который принес в Украину снег и дождь, покидает территорию Украины, а на смену придет повышенное атмосферное давление.

Фото и видео пылевой бури выкладывают пользователи социальных сетей.

Так, на Youtube-канале Big Kyiv появилось видео пылевой бури на трассе Киев-Харьков.

Также о пылевой буре пишут жители Киева, Вышгорода и Ирпеня.

Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждала, что по данным Укргидрометцентра, 16 апреля в Украине порывы ветра будут достигать 17 - 22 м/с (первый уровень опасности).

https://www.youtube.com/watch?v=hsKoz_62iYo" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредил о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, градом, шквалами и жарой.

Тем временем, в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В воздухе города значительно повысилось содержание диоксида азота, несколько снизилось содержание формальдегида и диоксида серы, содержание оксида углерода и взвешенных веществ - не изменился"