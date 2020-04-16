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16 апреля 2020, четверг, 05:30 3118 Инфографика
Жизнь 2020-04-16T05:30:02+03:00
Українські Новини
Атмосферный фронт отступает: как изменится погода до Пасхи

Атмосферный фронт отступает: как изменится погода до Пасхи

Ярина Вацяк
Погода, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Украине, Погода на Пасху
Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

В Украине с четверга, 16 апреля, атмосферный фронт, который принес в Украину снег и дождь, покидает территорию Украины, а на смену придет повышенное атмосферное давление.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Но циклон, похотливый с севера, все же будет похаживать в наших северных и восточных областях теплым атмосферным фронтом. Поэтому ночью в северных областях, а утром на востоке Украины пройдут небольшие дожди. Но мы дождям только рады", - написала она.

Также синоптик опубликовала карту, на которой видно, что между теплым фронтом (красная линия) и следующим за ним холодным фронтом (синяя линия с колючками) существует так называемый теплый сектор.

Погода в Украине Карта 1 со страницы Натальи Диденко.Погода в Украине Карта 1 со страницы Натальи Диденко

По прогнозу погоды температура воздуха завтра существенно повысится, днем ​​предполагается до +12..+18 градусов, а иногда и до +20 градусов.

Прогноз погоды на 16 апреля. Карта 2 со страницы Натальи Диденко.Прогноз погоды на 16 апреля. Карта 2 со страницы Натальи Диденко.

Однако ночью еще будет холодно, +1 .. + 6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков.

Диденко отмечает, что особенностью завтрашнего дня будет сильный, до штормового, ветер. Направление поменяется с северо-западного на юго-западный, что нам сейчас на руку.

В Киеве завтра также ожидается сильный юго-западный ветер.

Температура воздуха в столице днем ​​повысится до +16..+18 градусов, однако ночь остается холодной, +2..+5 градусов, в окрестностях местами заморозки 0-2 градуса. Ночью есть вероятность небольшого дождя, завтра днем ​​в Киеве будет преобладать сухая погода.

По прогнозу погоды на сайте Gismeteo, погода на Пасху, 19 апреля в Киеве будет солнечно, днем ​​+10 тепла, ночью +5.

Прогноз погоды Инфографика: GismeteoПрогноз погоды Инфографика: Gismeteo

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Тем временем, синоптик предупредил о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, градом, шквалами и жарой.

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