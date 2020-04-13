Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля

14 апреля в Киеве облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+10 градусов. В Карпатах ночью сильный, днем умеренный мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов. В Моршине дождь и мокрый снег, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов. В Трускавце дождь и мокрый снег, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов. В Сваляве дождь (ночью с мокрым снегом), температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов. На севере Украины облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +4…+10 градусов. В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, в Винницкой области дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов, в Винницкой области ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов. На востоке Украины облачно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов. На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов. В Крыму облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, сегодня начинается Страстная неделя. Также украинцев предупредили об ухудшении погоды.