Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля

14 апреля в Киеве облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+10 градусов.

В Карпатах ночью сильный, днем умеренный мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине дождь и мокрый снег, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце дождь и мокрый снег, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве дождь (ночью с мокрым снегом), температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +4…+10 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, в Винницкой области дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов, в Винницкой области ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начинается Страстная неделя.

Также украинцев предупредили об ухудшении погоды.