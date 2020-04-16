Відео дня: Київ накрила пилова буря

Київ і передмістя накрила пилова буря. Видимість на трасах через це явище також погіршилася в той час, як в Україні з четверга, 16 квітня, атмосферний фронт, який приніс в Україну сніг і дощ, залишає територію України, а на зміну прийде підвищений атмосферний тиск.

Фото і відео пилової бурі викладають користувачі соціальних мереж.

Так, на Youtube-каналі Big Kyiv з'явилося відео пилової бурі на трасі Київ-Харків.

Також про пилової бурі пишуть жителі Києва, Вишгорода та Ірпеня.

Раніше пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджала, що за даними Укргідрометцентру, 16 квітня в Україні пориви вітру сягатимуть 17 - 22 м/с (перший рівень небезпеки).

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Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередив про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, градом, шквалами і спекою.

Тим часом, Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі. В повітрі міста значно підвищився вміст діоксиду азоту, дещо знизився вміст формальдегіду та діоксиду сірки, вміст оксиду вуглецю і зважених речовин - не змінився.