У ВСУ вже 28 військовослужбовців заразилися коронавірусом

В той час, як в Україні у цивільного населення лабораторно підтвердили 4161 випадків COVID-19, кількість хворих на коронавірус у Збройних силах збільшилася на 5 до 28 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 16 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала і 1 летальний", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 274 чоловік.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 40 осіб.

За добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Коронавірус виявлений у військовослужбовця Чернівецького гарнізону, який на початку квітня мав контакти з особами, які прибули з-за кордону і з 5 квітня перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ.

10 квітня він вийшов на службу, але при цьому було виявлено підвищення температури, в результаті чого він був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю.

Стан його здоров'я задовільний, він продовжує лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Також захворювання зафіксовано у 3 військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, які з 9 квітня перебували на самоізоляції у зв'язку з контактом з інфікованою особою.

Стан їх здоров'я задовільний, вони продовжують лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Також інфекція виявлена у працівника Збройних сил Харківського гарнізону, який з 13 квітня відповідно рекомендацій сімейного лікаря перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ.

Стан її здоров'я задовільний, продовжує лікування в домашніх умовах.

Як повідомляли Українські Новини, в світі кількість інфікованих Covid-19 складає 2 064 115 осіб.

Львівська міська рада заявляє, що в області в чоловіка виявили коронавірус з третьої спроби ПЛР-тестування і після смерті.

Починаючи з 16 квітня на 9 контрольно-пропускних пунктах (КПП) на в'їздах у Київ, перевіряють температуру у пасажирів автобусів, з 13:00 - почнуть обов'язкову перевірку температури пасажирів і водіїв всього транспорту.