подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 апреля 2020, четверг, 09:31 402 Инфографика
Общество 2020-04-16T09:34:23+03:00
Українські Новини
Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки

Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Смерть от коронавируса, Коронавирус во Львове
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине количество зараженных коронавирусом, которым по всему миру заразились более 2 млн человек, достигло 4161 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • г. Киев - 644 случая;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черновицкая область - 662 случая;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Также вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Смерть от коронавируса Коронавирус во Львове

На Закарпатье у пограничника выявили коронавирус, ...
На Буковине священник, больной коронавирусом, собр...
От коронавируса умер 42-летний монах Почаевской ла...
Коронавирус в Израиле обнаружили у восьмидневного ...
Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан
Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки
Новости
ГосЧС рассказала о ситуации в Чернобыльской зоне: тление продолжается 10:37
Доллар и евро внезапно начали падать. Курс валют на 16 апреля 10:34
На въезде в Киев стоят блокпосты, но температурный скрининг пока не проводят, — СМИ 10:23
Без восстановления мира Украина не сможет пройти кризис, - Бойко 10:19
Что делать беременным с подозрением на COVID-19: рекомендации МОЗ 10:17
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
больше новостей
Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok