Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки

В Украине количество зараженных коронавирусом, которым по всему миру заразились более 2 млн человек, достигло 4161 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 279 случаев; Волынская область - 109 случаев; Днепропетровская область - 78 случаев; Донецкая область - 12 случаев; Житомирская область - 162 случая; Закарпатская область - 116 случаев; Запорожская область - 115 случаев; Ивано-Франковская область - 401 случай; Кировоградская область - 198 случаев; г. Киев - 644 случая; Киевская область - 234 случая; Львовская область - 166 случаев; Луганская область - 4 случая; Николаевская область - 22 случая; Одесская область - 73 случая; Полтавская область - 27 случаев; Ровенская область - 204 случая; Сумская область - 80 случаев; Тернопольская область - 333 случая; Харьковская область - 40 случаев; Херсонская область - 44 случая; Хмельницкая область - 37 случаев; Черновицкая область - 662 случая; Черкасская область - 110 случаев; Черниговская область - 11 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти. Также вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.