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16 квітня 2020, четвер, 12:32 31
Суспільство 2020-04-16T15:15:03+03:00
Українські Новини
15 медиків Київської лікарні №6 захворіли на коронавірус, лікарня не приймає нових пацієнтів, — Кличко

15 медиків Київської лікарні №6 захворіли на коронавірус, лікарня не приймає нових пацієнтів, — Кличко

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Києві, Київська міська лікарня №6
Київська лікарня №6. Фото: google.com/maps
Київська лікарня №6. Фото: google.com/maps

Київську міську клінічну лікарню №6 не закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19, яким в Україні хворі вже 644 людини. Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

В лікарні дійсно захворіли 15 медпрацівників, але заклад не закрили. Там, як і раніше лікуються ті, хто туди потрапив. У даний момент лікарня нових пацієнтів не приймає.

Крім того, спростування закриття лікарні отримали Українські Новини від адміністрації установи.

"Лікарня працює без змін. Пацієнтів приймаємо, медики працюють", — сказали в лікарні.

При цьому, в адміністрації зазначили, що, як і всі київські лікарні, працюють в режимі карантину.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в лікарні у персоналу відразу декількох відділень підтвердили наявність коронавірусу. Хворі медпрацівники знаходяться на амбулаторному лікуванні, але важких випадків серед них немає.

Як повідомляли Українські Новини, ще 32 служителя Києво-Печерської Лаври перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести.

У Києві допустили різке зростання кількості хворих на COVID-19 після Великодня. Крім того, сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП.

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