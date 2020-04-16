15 медиків Київської лікарні №6 захворіли на коронавірус, лікарня не приймає нових пацієнтів, — Кличко

Київську міську клінічну лікарню №6 не закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19, яким в Україні хворі вже 644 людини. Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

В лікарні дійсно захворіли 15 медпрацівників, але заклад не закрили. Там, як і раніше лікуються ті, хто туди потрапив. У даний момент лікарня нових пацієнтів не приймає.

Крім того, спростування закриття лікарні отримали Українські Новини від адміністрації установи.

"Лікарня працює без змін. Пацієнтів приймаємо, медики працюють", — сказали в лікарні.

При цьому, в адміністрації зазначили, що, як і всі київські лікарні, працюють в режимі карантину.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в лікарні у персоналу відразу декількох відділень підтвердили наявність коронавірусу. Хворі медпрацівники знаходяться на амбулаторному лікуванні, але важких випадків серед них немає.

Як повідомляли Українські Новини, ще 32 служителя Києво-Печерської Лаври перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести.

У Києві допустили різке зростання кількості хворих на COVID-19 після Великодня. Крім того, сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП.