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16 квітня 2020, четвер, 12:35 8
Суспільство 2020-04-16T12:36:27+03:00
Українські Новини
В Іонінському монастирі нові випадки коронавірусу. Його хочуть закрити на карантин

В Іонінському монастирі нові випадки коронавірусу. Його хочуть закрити на карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Коронавірус, Іонінський монастир
Іонинський монастир. Фото: Вікіпедія
Іонинський монастир. Фото: Вікіпедія

У той час, як у Києві вже 644 випадки коронавірусу, ще 32 служителя Києво-Печерської Лаври перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести. Результати тестування повинні бути сьогодні.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"У Києво-Печерській Лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Всіх служителів оглядають кожен день. При необхідності госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування. І відправили їх в лабораторію. Результати тестів повинні бути сьогодні", - сказав він.

Крім того, є випадки захворювання і в Іонінському монастирі. Там сьогодні працюють санітарні лікарі. Розглядається питання закриття його на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві допустили різке зростання кількості хворих на COVID-19 після Великодня.

Крім того, сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП, де вони розташовуються і як будуть працювати.

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