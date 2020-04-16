Чи вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації. Пояснення Держатомрегулювання

Державна інспекція ядерного регулювання заявляє, що пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які почалися 4 квітня, не мали істотних радіологічних наслідків.

Про це йдеться в повідомленні Держатомрегулювання, передають Українські Новини.



"Дані вимірів радіаційних характеристик свідчать про те, що подія не мала істотних радіологічних наслідків для населення і навколишнього середовища за межами зони відчуження і не супроводжувалася утворенням додаткових викидів радіоактивності в навколишнє середовище в ситуації існуючого опромінення", - йдеться у ньому.



Також Держатомрегулювання відправила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) первинне повідомлення про результати вимірів радіаційного фону.



Як повідомляли Українські Новини, у Міненерго розповіли, чи загрожує пожежа в Чорнобильській зоні небезпечним об'єктам.



Раніше у Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі.



Тим часом у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС на території декількох лісництв триває тління, але відкритого вогню немає.