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16 квітня 2020, четвер, 11:23 8
Силові структури 2020-04-16T11:24:20+03:00
Українські Новини
Чи вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації. Пояснення Держатомрегулювання

Чи вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації. Пояснення Держатомрегулювання

Валерия Драгомирова
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Держатомрегулювання
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Facebook/Єгор Фірсов
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Facebook/Єгор Фірсов

Державна інспекція ядерного регулювання заявляє, що пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які почалися 4 квітня, не мали істотних радіологічних наслідків.

Про це йдеться в повідомленні Держатомрегулювання, передають Українські Новини.

"Дані вимірів радіаційних характеристик свідчать про те, що подія не мала істотних радіологічних наслідків для населення і навколишнього середовища за межами зони відчуження і не супроводжувалася утворенням додаткових викидів радіоактивності в навколишнє середовище в ситуації існуючого опромінення", - йдеться у ньому.

Також Держатомрегулювання відправила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) первинне повідомлення про результати вимірів радіаційного фону.

Як повідомляли Українські Новини, у Міненерго розповіли, чи загрожує пожежа в Чорнобильській зоні небезпечним об'єктам.

Раніше у Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі.

Тим часом у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС на території декількох лісництв триває тління, але відкритого вогню немає.

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