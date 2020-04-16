ГосЧС рассказала о ситуации в Чернобыльской зоне: тление продолжается

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории нескольких лесничеств продолжается тление, но открытого огня нет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 16 апреля.

"Подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", – говорится в сообщении.

Специалисты на инженерной технике создали 260 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники.

Как сообщали Українські Новини, МОЗ рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. В частности, в министерстве рекомендуют не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Также советуют пить больше воды и делать влажную уборку.

При этом радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы.

А тем временем в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.