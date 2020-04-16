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16 квітня 2020, четвер, 11:28 6
Медицина 2020-04-16T11:29:20+03:00
Українські Новини
МОЗ розглядає заявки на лікування за кордоном попри карантин

МОЗ розглядає заявки на лікування за кордоном попри карантин

Оксана Соболь
Карантин, МОЗ, Лікування за кордоном, Охорона здоров'я
Охорону здоров'я. Фото: колаж
Охорону здоров'я. Фото: колаж

Не зважаючи на каранин, Міністерство охорони здоров'я продовжує розглядати заявки на лікування за кордоном.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"В умовах карантину у зв'язку з обмеженнями, які приймаюча сторона виставила щодо прийому наших пацієнтів, виїзд наших громадян на лікування за кордон дуже обмежений. Але Міністерство охорони здоров'я постійно розглядає всі заявки, що працює у звичайному режимі щодо розгляду заявок, які подають наші громадяни з оплати лікування за кордоном. Остання така комісія відбулася вчора. Було прийнято рішення по 79 пацієнтам", - сказав він.

Степанов зазначив, що зараз міністерство постійно веде переговори з приймаючими сторонами і в разі появи можливості буде відправляти людей на лікування.

Також, за його словами, всі українці, які вже перебувають за кордоном, отримують оплату лікування, якщо є така можливість і якщо вони вже лікуються.

Як повідомляли Українські Новини, лікарня "Феофанія" закупила тести на коронавірус.

1 квітня в Україні розпочався другий етап медреформи.

МОЗ опублікував список спеціальностей медпрацівників, які будут отримувати підвищену ставку за боротьбу з коронавірусом.

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