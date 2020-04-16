МОЗ розглядає заявки на лікування за кордоном попри карантин

Не зважаючи на каранин, Міністерство охорони здоров'я продовжує розглядати заявки на лікування за кордоном.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"В умовах карантину у зв'язку з обмеженнями, які приймаюча сторона виставила щодо прийому наших пацієнтів, виїзд наших громадян на лікування за кордон дуже обмежений. Але Міністерство охорони здоров'я постійно розглядає всі заявки, що працює у звичайному режимі щодо розгляду заявок, які подають наші громадяни з оплати лікування за кордоном. Остання така комісія відбулася вчора. Було прийнято рішення по 79 пацієнтам", - сказав він.

Степанов зазначив, що зараз міністерство постійно веде переговори з приймаючими сторонами і в разі появи можливості буде відправляти людей на лікування.

Також, за його словами, всі українці, які вже перебувають за кордоном, отримують оплату лікування, якщо є така можливість і якщо вони вже лікуються.

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