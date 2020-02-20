Минздрав намерен предоставить бесплатное лечение за рубежом 139 украинцам

В то время, как из зараженного коронавирусом Уханя в Борисполе приземлился самолет с украинцами, Министерство здравоохранения намерено направить на лечение за границу 139 человек. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"121 взрослых и 18 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства государственного бюджета. Такое решение принято на заседаниях комиссии Минздрава по вопросам направления для лечения за рубежом, которые состоялись в 2020 году", - сказано в нем.

В частности, 2 взрослых и 18 детей будут направлены на трансплантацию костного мозга, 65 человек (в том числе 1 ребенок) - на пересадку почки, 18 человек - на пересадку печени.

17 взрослым и 4 детям пересадят сердце.

Отмечается, что в текущем году в госбюджете предусмотрено 1,09 млрд гривен на лечение украинцев за границей.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Министерство здравоохранения утвердило перечень лекарств, которые будут закупаться за средства государственного бюджета в 2020 году.

Кроме того, в Минздраве заявили об отстутствии у вернувшихся из Уханя украинцев симптомов коронавируса.