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20 февраля 2020, четверг, 15:49 121
Общество 2020-02-20T15:51:24+02:00
Українські Новини
Минздрав намерен предоставить бесплатное лечение за рубежом 139 украинцам

Минздрав намерен предоставить бесплатное лечение за рубежом 139 украинцам

Елизавета Кесельман
Минздрав, Лечение, Болезнь, Лечение за границей
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

В то время, как из зараженного коронавирусом Уханя в Борисполе приземлился самолет с украинцами, Министерство здравоохранения намерено направить на лечение за границу 139 человек. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"121 взрослых и 18 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства государственного бюджета. Такое решение принято на заседаниях комиссии Минздрава по вопросам направления для лечения за рубежом, которые состоялись в 2020 году", - сказано в нем.

В частности, 2 взрослых и 18 детей будут направлены на трансплантацию костного мозга, 65 человек (в том числе 1 ребенок) - на пересадку почки, 18 человек - на пересадку печени.

17 взрослым и 4 детям пересадят сердце.

Отмечается, что в текущем году в госбюджете предусмотрено 1,09 млрд гривен на лечение украинцев за границей.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Министерство здравоохранения утвердило перечень лекарств, которые будут закупаться за средства государственного бюджета в 2020 году.

Кроме того, в Минздраве заявили об отстутствии у вернувшихся из Уханя украинцев симптомов коронавируса. 

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