Кількість випадків коронавірусу в Україні перевалила за 4 тис. Майже 400 інфікованих за добу

В Україні кількість заражених коронавірусом, яким по всьому світу заразилися понад 2 млн осіб, досягло 4161 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 279 випадків; Волинська область - 109 випадків; Дніпропетровська область - 78 випадків; Донецька область - 12 випадків; Житомирська область - 162 випадки; Закарпатська область - 116 випадків; Запорізька область - 115 випадків; Івано-Франківська область - 401 випадок; Кіровоградська область - 198 випадків; м. Київ - 644 випадки; Київська область - 234 випадки; Львівська область - 166 випадків; Луганська область - 4 випадки; Миколаївська область - 22 випадки; Одеська область - 73 випадки; Полтавська область - 27 випадків; Рівненська область - 204 випадки; Сумська область - 80 випадків; Тернопільська область - 333 випадки; Харківська область - 40 випадків; Херсонська область - 44 випадки; Хмельницька область - 37 випадків; Чернівецька область - 662 випадки; Черкаська область - 110 випадків; Чернігівська область - 11 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 у Центр надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада заявляє, що в області в чоловіка виявили коронавірус з третьої спроби ПЛР-тестування і після смерті. Також вірусологи не рекомендують простому населенню носити респіраторні маски для захисту від коронавірусу.