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16 квітня 2020, четвер, 09:31 24 Інфографіка
Суспільство 2020-04-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість випадків коронавірусу в Україні перевалила за 4 тис. Майже 400 інфікованих за добу

Кількість випадків коронавірусу в Україні перевалила за 4 тис. Майже 400 інфікованих за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, коронавірус у Львові
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні кількість заражених коронавірусом, яким по всьому світу заразилися понад 2 млн осіб, досягло 4161 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 279 випадків;
  • Волинська область - 109 випадків;
  • Дніпропетровська область - 78 випадків;
  • Донецька область - 12 випадків;
  • Житомирська область - 162 випадки;
  • Закарпатська область - 116 випадків;
  • Запорізька область - 115 випадків;
  • Івано-Франківська область - 401 випадок;
  • Кіровоградська область - 198 випадків;
  • м. Київ - 644 випадки;
  • Київська область - 234 випадки;
  • Львівська область - 166 випадків;
  • Луганська область - 4 випадки;
  • Миколаївська область - 22 випадки;
  • Одеська область - 73 випадки;
  • Полтавська область - 27 випадків;
  • Рівненська область - 204 випадки;
  • Сумська область - 80 випадків;
  • Тернопільська область - 333 випадки;
  • Харківська область - 40 випадків;
  • Херсонська область - 44 випадки;
  • Хмельницька область - 37 випадків;
  • Чернівецька область - 662 випадки;
  • Черкаська область - 110 випадків;
  • Чернігівська область - 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 у Центр надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада заявляє, що в області в чоловіка виявили коронавірус з третьої спроби ПЛР-тестування і після смерті.

Також вірусологи не рекомендують простому населенню носити респіраторні маски для захисту від коронавірусу.

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