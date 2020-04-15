підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти
15 квітня 2020, середа, 20:56 4
Світ 2020-04-15T20:59:48+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти

Коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Коронавірус в Ізраїлі, коронавірус в немовляти
Немовля. Фото: pixabay
Немовля. Фото: pixabay

В Ізраїлі, де днями від коронавірусу помер колишній головний рабин держави, інфекцію COVID-19 виявили у немовляти, якому 8 днів від народження. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Як повідомляє відомство, в понеділок хлопчика госпіталізували в медичний центр Вольфсона в Холоні з високою температурою. Після проведення діагностики, у немовляти виявили вірус.

Його мати, у якої немає ніяких симптомів вірусу, також пройшла тестування і чекає результатів. За словами лікарів, вона була з ним в ізоляторі.

На даний момент хлопчик є наймолодшим пацієнтом з коронавірусом в Ізраїлі

За останніми даними, в Ізраїлі зафіксовано понад 12 тисяч випадків COVID-19, 126 з них летальні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Ізраїлі заборонили святкувати масштабно Песах і закликали громадян країни провести песахальный седер лише в колі своєї сім'ї.

Крім того, коронавірус зафіксували у міністра охорони здоров'я Ізраїлю та його дружини.

Також президент Ізраїлю допомагає батькам відпочити під час карантину, читаючи казки онлайн дітям.

Більше новин про: Ізраїль Коронавірус в Ізраїлі коронавірус в немовляти

Суд заарештував спійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ Шайтанова
Конкуренція за кожне робоче місце зросла в 3 рази через карантин, - кадрове агентство
Новини
Пробки в Москві. Фото: РБК-Росія
У Москві невдало ввели пропускний режим - живі черги на вхід в метро і гігантські пробки на в'їздах 21:08
Коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти 20:56
Меркель розповіла, як Німеччина буде виходити з режиму карантину 20:30
Конкуренція за кожне робоче місце зросла в 3 рази через карантин, - кадрове агентство 19:18
Суд заарештував спійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ Шайтанова 19:06
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС 00:08
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
Боротьбою з коронавірусом Кличко забезпечив собі перемогу на мерських виборах, - Голобуцький 11:21
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
більше новин
Апеляційний суд підтримав стягнення $259 млн з Приватбанку на користь Суркісів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok