Коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти

В Ізраїлі, де днями від коронавірусу помер колишній головний рабин держави, інфекцію COVID-19 виявили у немовляти, якому 8 днів від народження. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Як повідомляє відомство, в понеділок хлопчика госпіталізували в медичний центр Вольфсона в Холоні з високою температурою. Після проведення діагностики, у немовляти виявили вірус.

Його мати, у якої немає ніяких симптомів вірусу, також пройшла тестування і чекає результатів. За словами лікарів, вона була з ним в ізоляторі.

На даний момент хлопчик є наймолодшим пацієнтом з коронавірусом в Ізраїлі

За останніми даними, в Ізраїлі зафіксовано понад 12 тисяч випадків COVID-19, 126 з них летальні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Ізраїлі заборонили святкувати масштабно Песах і закликали громадян країни провести песахальный седер лише в колі своєї сім'ї.

Крім того, коронавірус зафіксували у міністра охорони здоров'я Ізраїлю та його дружини.

Також президент Ізраїлю допомагає батькам відпочити під час карантину, читаючи казки онлайн дітям.