От коронавируса умер бывший главный раввин Израиля

В Израиле от коронавирусной инфекции в воскресенье, 12 апреля умер бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон. Ему было 79 лет. Об этом передает издание Вести Израиль. Болезнь у бывшего главного религиозного деятеля страны обнаружили за пять дней до его смерти. Его сразу же госпитализировали в медицинский центр "Шаарей Цедек". Элиягу Бакши-Дорон был главным израильским раввином в период с 1993 до 2003 года. На его смерть отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав Бакши-Дорона теплым человеком, одаренным религиозным учением: "Его миссия заключалась в мудрости, толерантности, а также любви к народу и стране", - заявил Нетаньяху. Как передает ведомство, с начала вспышки в Израиле новую коронавирусной инфекцией заразились более 11 тысяч человек. 103 из них умерли от осложнений COVID-19, тогда как 1 627 пациентов выздоровели и выписались из медучреждения. Как сообщали Українські Новини, в Израиле запретили праздновать масштабно Песах и призвали граждан страны провести песахальный седер лишь в кругу своей семьи. Кроме того, коронавирус зафиксировали у министра здравоохранения Израиля и его супруги.