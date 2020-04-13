подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • От коронавируса умер бывший главный раввин Израиля
13 апреля 2020, понедельник, 13:11 527
Мир 2020-04-13T13:12:01+03:00
Українські Новини
От коронавируса умер бывший главный раввин Израиля

От коронавируса умер бывший главный раввин Израиля

Елизавета Кесельман
Израиль, Смерть от коронавируса, Коронавирус в Израиле
Бывший раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон.
Бывший раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон.

В Израиле от коронавирусной инфекции в воскресенье, 12 апреля умер бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон. Ему было 79 лет. Об этом передает издание Вести Израиль.

Болезнь у бывшего главного религиозного деятеля страны обнаружили за пять дней до его смерти. Его сразу же госпитализировали в медицинский центр "Шаарей Цедек".

Элиягу Бакши-Дорон был главным израильским раввином в период с 1993 до 2003 года. На его смерть отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав Бакши-Дорона теплым человеком, одаренным религиозным учением:

"Его миссия заключалась в мудрости, толерантности, а также любви к народу и стране", - заявил Нетаньяху.

Как передает ведомство, с начала вспышки в Израиле новую коронавирусной инфекцией заразились более 11 тысяч человек. 103 из них умерли от осложнений COVID-19, тогда как 1 627 пациентов выздоровели и выписались из медучреждения.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле запретили праздновать масштабно Песах и призвали граждан страны провести песахальный седер лишь в кругу своей семьи.

Кроме того, коронавирус зафиксировали у министра здравоохранения Израиля и его супруги.

Больше новостей о: Израиль Смерть от коронавируса Коронавирус в Израиле

В Киеве почти пять сотен больных коронавирусом. Карта распространения по районам столицы
В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных
Новости
Препарата " Плаквенил", которым лечат больных коронавирусом, нет в крупных аптечных сетях 14:00
В "Укрлендфарминг" 60% посевных площадей в этом сезоне занимает кукуруза 13:59
"Удар" Кличко входит в тройку лидеров на выборах в Киевсовет, – опрос 13:54
Рада намерена провести несколько внеочередных заседаний 13:46
Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса 13:44
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Зеленский пообещал миллион долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса 18:46
больше новостей
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok