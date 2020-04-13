От коронавируса умер бывший главный раввин Израиля

В Израиле от коронавирусной инфекции в воскресенье, 12 апреля умер бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон. Ему было 79 лет. Об этом передает издание Вести Израиль.

Болезнь у бывшего главного религиозного деятеля страны обнаружили за пять дней до его смерти. Его сразу же госпитализировали в медицинский центр "Шаарей Цедек".

Элиягу Бакши-Дорон был главным израильским раввином в период с 1993 до 2003 года. На его смерть отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав Бакши-Дорона теплым человеком, одаренным религиозным учением:

"Его миссия заключалась в мудрости, толерантности, а также любви к народу и стране", - заявил Нетаньяху.

Как передает ведомство, с начала вспышки в Израиле новую коронавирусной инфекцией заразились более 11 тысяч человек. 103 из них умерли от осложнений COVID-19, тогда как 1 627 пациентов выздоровели и выписались из медучреждения.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле запретили праздновать масштабно Песах и призвали граждан страны провести песахальный седер лишь в кругу своей семьи.

Кроме того, коронавирус зафиксировали у министра здравоохранения Израиля и его супруги.