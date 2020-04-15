ПФ збільшив показник середньої зарплати для розрахунку пенсій на 77 гривень

Після того, як раніше показник середньої зарплати для розрахунку пенсій знизили на тисячу гривень, Пенсійний фонд збільшив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій на 77 гривень Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду України. Так, Пенсійним фондом україни затверджено показник середньої заробітної плати за лютий 2020 року, в сумі 9658 гривень 03 копійки. Цей показник затверджений відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Показник середньої заробітної плати. Інфографіка: ПФУ Як повідомляли Українські Новини, максимальна сума заробітку, який може бути враховано при призначенні пенсії, в цьому році становить 70 845 гривень відповідно до встановленої мінімальної заробітної плати на 2020 рік у сумі 4723 гривень. Крім того, Українські Новини писали про те, що в 2028 році половина людей пенсійного віку не зможуть оформити пенсію в 60 років, оскільки не матимуть необхідного стажу, однак відсутні роки можна докупити. Тим часом, Верховна Рада збільшила дотацію Пенсійному фонду з державного бюджету на 29,7 млрд гривень до 202,3 млрд гривень.