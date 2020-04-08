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08 апреля 2020, среда, 05:50 389
Экономика 2020-04-08T06:45:04+03:00
Українські Новини
Определена максимальная сума зарплаты, которую могут учитывать при назначении пенсии

Определена максимальная сума зарплаты, которую могут учитывать при назначении пенсии

Ярина Вацяк
Пенсия, Перерасчет пенсий, пенсии в Украине, начисление пенсий
Деньги
Деньги

Максимальная сумма заработка, который может быть учтено при назначении пенсии, в этом году составляет 70 845 гривен в соответствии с установленной минимальной заработной платы на 2020 год в размере 4723 гривен. При этом ранее Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии.

Об этом говорится в разъяснении "Пенсионного курьера".

Отмечается, что к зарплате (доходу) для исчисления пенсии учитываются суммы выплат, получаемых застрахованным лицом после вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из которых в соответствии с настоящим Законом были фактически уплачены страховые взносы в пределах установленной законодательством максимальной величины заработной платы (дохода).

Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" также предусматривает, что максимальная величина базы начисления единого взноса - это максимальная сумма дохода застрахованного лица в месяц, что составляет 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый взнос.

Как сообщали Українські Новини, работающим пенсионерам пересчитали пенсию.

Также в ПФУ объяснили, как получить пенсию за умершего супруга.

В апреле Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсий за апрель 8,6 млрд гривен.

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