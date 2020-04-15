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15 квітня 2020, середа, 15:11 16
Верховна Рада і партії 2020-04-15T15:32:37+03:00
Українські Новини
Разумков скликав на завтра позачергове засідання Ради

Разумков скликав на завтра позачергове засідання Ради

Ярина Вацяк
Верховна Рада, Дмитро Разумков, позачергове засідання
Разумков. Скріншот трансляції
Разумков. Скріншот трансляції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 13:00 16 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 13:00 16 квітня 2020", - написано в ньому.

На позачерговому засіданні Ради будуть розглянуті законопроєкти у другому читанні №1043 "Про внесення змін до Регламенту Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури", №2653 "Про місцеве самоврядування в Україні", №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Також на ньому будуть розглянуті законопроєкти №0034 "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком" і №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)".

Позачергове засідання скликане у зв'язку з вимогою Президента.

Як повідомляли Українські Новини, рекордні поправки до "антиколомойскому" закону будуть голосувати цілими абзацами.

30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання.

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