Разумков скликав на завтра позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 13:00 16 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 13:00 16 квітня 2020", - написано в ньому.

На позачерговому засіданні Ради будуть розглянуті законопроєкти у другому читанні №1043 "Про внесення змін до Регламенту Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури", №2653 "Про місцеве самоврядування в Україні", №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Також на ньому будуть розглянуті законопроєкти №0034 "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком" і №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)".

Позачергове засідання скликане у зв'язку з вимогою Президента.

Як повідомляли Українські Новини, рекордні поправки до "антиколомойскому" закону будуть голосувати цілими абзацами.

30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання.