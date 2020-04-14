Рада определилась с датой следующего внеочередного заседания

В то время, как председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует проведение внеочередного заседания Рады 16-22 апреля, стало известно, Верховная Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения изменений в регламент 16 апреля.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил в эфире канала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Приняли решение на послезавтра, в четверг сделать еще одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте для того, чтобы бороться с так называемым правкотерроризмом", - заявил он.

Он отметил, что этот вопрос был обсужден на совещании в Раде с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По его словам, заседание инициирует Президент Владимир Зеленский.

Арахамия также отметил, что заседание Рады нельзя будет собрать раньше 13:00, поскольку до этого времени на телеканале "Рада" транслируют уроки для школьников.

Как сообщали Українськi Новини, рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами.

Ранее Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.