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15 квітня 2020, середа, 14:57 12
Фінанси 2020-04-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Уряд буде обмежувати зростання цін на соціально значущі товари. Опублікований список

Уряд буде обмежувати зростання цін на соціально значущі товари. Опублікований список

Кира Молчанова
Кабмін, Ціни на продукти, Зниження цін, Карантин в Україні
Продукти
Продукти

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господартсва працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину, терміни закінчення якого поки називають тільки з обережністю.

Про це повідомив на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передають Українські Новини.

"Наш підхід на даний момент, бачачи, що є позитивна динаміка і робота як виробників, так і дистриб'юторів і магазинів щодо збереження цінової стабільності, крім того, що є товари в наявності, працювати над тим, щоб запровадити зараз більш м'який інструмент регулювання", - сказав він.

Петрашко уточнив, що регулювання торкнеться 10 продуктів харчування, в тому числі:

  • муки,
  • цукру,
  • макаронних виробів,
  • молока,
  • яєць,
  • хліба,
  • м'яса птиці,
  • вершкового масла,
  • гречки,
  • мінеральної води без газу.

Він вважає, що даної міри буде достатньо для забезпечення цінової стабільності.

Петрашко зазначив, що за останні 10 днів спостерігається позитивна динаміка зниження цін в магазинах.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін.

Тим часом, ціни на хліб можуть зрости на 15% з-за підвищеного експорту пшениці.

Тим часом, овочі і фрукти також рекордно подорожчали.

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