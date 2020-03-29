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29 марта 2020, воскресенье, 09:00 2093
Финансы 2020-03-29T09:06:44+03:00
Українські Новини
Овощи и фрукты рекордно подорожали: что будет с ценами дальше

Овощи и фрукты рекордно подорожали: что будет с ценами дальше

Надежда Комендантова
Помидоры, Карантин, лимоны, цены на овощи, цены на фрукты
Продукты Фото: riapo.ru
Продукты Фото: riapo.ru

В то ыремя, как с начала карантина подорожал борщевой набор, паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах. Впрочем, дело не только во всеукраинском карантине. Например, правительство Турции существенно ограничило доступ в страну иностранных перевозчиков. И это сказалось на ценах некоторых овощей и фруктов на рынке Украины.

При этом, как пишет "Сегодня" со ссылкой на данные "Инфо-Шувар", украинские трейдеры уверены: главный рост цен еще впереди.

"Доставка из Турции – проблемный вопрос сегодня, вместе с падением курса гривни это влияет на цены. По таким позициям как лимон и другие цитрусовые уже на следующей неделе цены могут существенно вырасти. По помидору вообще возможна установка многолетнего ценового рекорда", – говорят трейдеры оптового рынка "Шувар".

Согласно данным департамента аналитики ОРСП "Шувар", к 25 марта оптовые цены на лимон в Украине достигали беспрецедентных показателей 80-85 грн/кг. Кроме упомянутых факторов на цены влияет чрезвычайный спрос: украинцы во время карантина стараются больше употреблять лимонов для повышения иммунитета.

Цены на помидоры только начали расти – до 38-40 грн/кг. Примерно на столько же подорожали турецкие мандарины.

"Турция является главным поставщиком тепличных овощей и цитрусовых в Украине. По тепличным огурцам нам сегодня удается закрыть внутреннюю потребность собственной продукцией – на рынки массово вышли мелкие производители с юга и Закарпатья. А помидоры украинские теплицы начнут собирать ближе к середине апреля. Ближайшие две недели цены в Украине будут зависеть от возможности поставок из Турции, из этой страны мы завозим 95% всех импортных томатов. Также из Турции мы импортируем более 90% всех лимонов", – говорит руководитель департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ по просьбе Кличко проверит рост цен на продукты питания в Киеве.

Еще в конце января прогнозировалось повышение стоимости продуктов в Украине.

Тем врменем, свинина подорожала на 6% после введения карантина.

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