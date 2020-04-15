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15 квітня 2020, середа, 13:30 35
Економіка 2020-04-15T16:00:04+03:00
Українські Новини
НБУ різко обвалив гривню. Курс нацвалюти на 16 квітня

НБУ різко обвалив гривню. Курс нацвалюти на 16 квітня

Анна Рудык
Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар дорожчає, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 квітня, на 17,61 коп. до 27,2265 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 квітня, на 0,92% до 27,0504 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 квітня на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Раніше Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 квітня, на 0,92% до 27,0504 UAH/USD.

Також НБУ нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

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