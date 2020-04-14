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14 апреля 2020, вторник, 17:28 478
Финансы 2020-04-14T17:36:11+03:00
Українські Новини
Во вторник доллар резко вырос: курс валют на межбанке

Во вторник доллар резко вырос: курс валют на межбанке

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок, курс на межбанке
Курс на межбанке
Курс на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,91-26,96 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,16-27,20 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,20-27,25 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,57% с 23,74 UAH/USD до 27,20 UAH/USD.

Как сообщалось в Українських Новинах, во вторник, 14 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Также НБУ напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 апреля, на 0,92 коп. до 27,0504 UAH/USD.

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