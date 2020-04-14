Во вторник доллар резко вырос: курс валют на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,91-26,96 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,16-27,20 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,20-27,25 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,57% с 23,74 UAH/USD до 27,20 UAH/USD.

Как сообщалось в Українських Новинах, во вторник, 14 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Также НБУ напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 апреля, на 0,92 коп. до 27,0504 UAH/USD.