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15 апреля 2020, среда, 10:27 389
Экономика 2020-04-15T10:27:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро внезапно подскочили. Курс валют на 15 апреля

Доллар и евро внезапно подскочили. Курс валют на 15 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В то время, как гривна начала падать, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 апреля на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс покупки повысился на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 22,87 коп. до 29,2363 UAH/EUR, курс продажи повысился на 23,25 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,0547 27,4544 29,2363 29,9894 3,16 3,74
Максимальный 27,2700 27,7000 29,7500 30,3000 3,55 3,95
Минимальный 26,7000 27,3000 27,9000 29,5000 2,44 3,55

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Также НБУ напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке

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