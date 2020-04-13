Гривна уверено дорожает. Курс НБУ на 14 апреля

В то время, как доллар и евро продолжают падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 апреля, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 апреля, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Ранее экономист Михаил Кухар обещал на ближайшие две недели курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD.

Также в понедельник, 13 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 10 апреля, снизился на 3 копейки до 3,10 гривен за 10 рублей.