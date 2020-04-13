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13 апреля 2020, понедельник, 14:50 198
Экономика 2020-04-13T14:51:11+03:00
Українські Новини
Гривна уверено дорожает. Курс НБУ на 14 апреля

Гривна уверено дорожает. Курс НБУ на 14 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Гривна
Гривна

В то время, как доллар и евро продолжают падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 апреля, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 апреля, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Ранее экономист Михаил Кухар обещал на ближайшие две недели курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD

Также в понедельник, 13 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 10 апреля, снизился на 3 копейки до 3,10 гривен за 10 рублей.

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