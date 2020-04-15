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15 квітня 2020, середа, 11:24 8
Суспільство 2020-04-15T14:15:04+03:00
Українські Новини
Глава МОЗ попросив українців не виходити з дому через пожеж біля ЧАЕС

Глава МОЗ попросив українців не виходити з дому через пожеж біля ЧАЕС

Ольга Фандорина
ЧАЕС, пожежа, Пожежа в Чорнобильській зоні, Радіація
Пожежа в Чорнобильській зоні Фото: yatsenyuk.org.ua
Пожежа в Чорнобильській зоні Фото: yatsenyuk.org.ua

Поки забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав людей з хронічними захворюваннями легенів або серцево-судинними захворюваннями не виходити з дому через пожеж у зоні ЧАЕС. Про це повідомляється на онлайн-брифінгу.

У той же час, за словами міністра, радіаційний фон станом на 14 квітня у Житомирській, Київській областях і Київ р. в рамках норми, становить 0,11 мікрорентген на годину.

"Ми бачимо підвищення частинок горіння у повітрі. Тому радимо людям, які мають хронічні захворювання легенів або серцево-судинне захворювання не виходити на вулицю в ранкові години, коли концентрація частинок вище в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання, це дуже важливо для вашого стану здоров'я ", - заявив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу з-за пожежі в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Про те, що забруднене повітря з димом від лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС може рушити в бік Києва, було відомо ще в п'ятницю.

 

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