підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 квітня 2020, середа, 10:53 4
Політика 2020-04-15T14:15:05+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні продовжують тліти пні і деревина

У Чорнобильській зоні продовжують тліти пні і деревина

Ольга Фандорина
дснс, Пожежа у Чорнобильській зоні, вогонь, Тління
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Незважаючи на опади і те, що пожежа в чорнобильській Зоні відчуження загасили, державна служба з надзвичайних ситуацій (Держнс) продовжує гасити тліючі пні і деревину у Чорнобильській зоні відчуження на території 4 лісництв.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держнс Київської області, передають Українські Новини.

"станом на 7:00 15 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами Держнс надається допомога ГАЗО до гасіння тліючих пнів і деревини в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятковського, Парышевского і Денисовецкого лісництв", - сказано в ньому.

Відкритого вогню не спостерігається.

Наголошується, що інженерною технікою створено 158 км мінералізованих смуг.

Пожежної авіацією (2 вертольоти) протягом 14 квітня здійснені 3 скидання (6 тонн води).

Лише на території зони відчуження залучено 521 людей і 124 одиниці техніки.

Радіаційний фон по Києву і Київської області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год).

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу з-за пожежі в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Про те, що забруднене повітря з димом від лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС може рушити в бік Києва, було відомо ще в п'ятницю.

Більше новин про: дснс Пожежа у Чорнобильській зоні вогонь Тління

В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч
Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт
Новини
Без оголошення карантину в Україні було б 17 тис. хворих на коронавірус, — МОЗ 14:08
У Києві обдзвонюють людей на самоізоляції. Вже здійснили 4,7 тис. дзвінків 13:55
НБУ різко обвалив гривню. Курс нацвалюти на 16 квітня 13:30
Гумдопомога Італії Фото: ДСНС
Україна передали Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
В Україні оголошено передплатну кампанію на поштову доставку преси на ІІ півріччя 2020 року 13:19
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада розблокувала ринок землі 16:16
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Сьогодні 35-й день карантину. До його закінчення залишилося 9 днів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok