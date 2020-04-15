У Чорнобильській зоні продовжують тліти пні і деревина

Незважаючи на опади і те, що пожежа в чорнобильській Зоні відчуження загасили, державна служба з надзвичайних ситуацій (Держнс) продовжує гасити тліючі пні і деревину у Чорнобильській зоні відчуження на території 4 лісництв.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держнс Київської області, передають Українські Новини.

"станом на 7:00 15 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами Держнс надається допомога ГАЗО до гасіння тліючих пнів і деревини в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятковського, Парышевского і Денисовецкого лісництв", - сказано в ньому.

Відкритого вогню не спостерігається.

Наголошується, що інженерною технікою створено 158 км мінералізованих смуг.

Пожежної авіацією (2 вертольоти) протягом 14 квітня здійснені 3 скидання (6 тонн води).

Лише на території зони відчуження залучено 521 людей і 124 одиниці техніки.

Радіаційний фон по Києву і Київської області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год).

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу з-за пожежі в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Про те, що забруднене повітря з димом від лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС може рушити в бік Києва, було відомо ще в п'ятницю.