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15 квітня 2020, середа, 08:30 18
Суспільство 2020-04-15T09:30:02+03:00
Українські Новини
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ

Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ

Кира Молчанова
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, Чорнобильська зона
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Незважаючи на опади і те, що пожежу в чорнобильській Зоні відчуження загасили, потенційно забруднені потоки повітря з Чорнобиля пройдуть через Київ. Про це свідчать дані Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України.

За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня і на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть спрямовані в південному і південно-східному напрямку. В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год. Згідно з прогнозом, максимальні концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря м. Києва можуть тимчасово доходити до одиниць мБк/м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не завдають шкоди здоров'ю населення.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежі в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Про те, що забруднене повітря з димом від лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС може рушити в бік Києва, було відомо ще в п'ятницю.

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