підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 квітня 2020, середа, 08:24 43
Суспільство 2020-04-15T08:25:10+03:00
Українські Новини
Сьогодні 35-й день карантину. До його закінчення залишилося 9 днів

Сьогодні 35-й день карантину. До його закінчення залишилося 9 днів

Валерия Драгомирова
Карантин, Обмеження, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 35-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 9 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Також громадянам потрібно носити з собою документи, по вулиці можна пересуватися тільки вдвох, собаку можна вигулювати тільки одній людині, а люди старше 60 років повинні самоізолюватися.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинам будівельних матеріалів..

Крім того, у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Більше новин про: Карантин Обмеження Карантин в Україні

Сьогодні 35-й день карантину. До його закінчення залишилося 9 днів
Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт
Новини
У березні рівень розрахунків за доставку газу в Дніпрі склав 68% 09:30 Прес-реліз
Сильні заморозки і пориви вітру: українців попередили про погіршення погоди 09:15
Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт 08:50
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
На Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ 08:24
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Кличко розповів, які місця в Києві дезінфікують щоденно 12:35 Інфографіка
У Південній Кореї визначили антинтіла, які можуть допомогти при лікуванні від коронавірусу 12:40
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
Пожежа в Чорнобилі. Фото: Держнс
Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС 21:48
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
Курс НБУ на середу: гривня впала в ціні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok