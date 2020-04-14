Київ частково обмежить рух на деяких дорогах з 15 квітня

В той час, як в'їзди до Києва обмежать 1-2 смугами для перевірки температури водіїв і пасажирів, комунальне підприємство "Київавтодор" частково обмежить рух на з'їзді з вулиці Василенка на проспект Перемоги 15 і 18 квітня, на вулиці Малевича - з 16 квітня до 17 травня.

Про це йдеться в повідомленнях прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 8:00 до 18:00 15 і 18 квітня на з'їзді з вул. Миколи Василенка на просп. Перемоги частково обмежать рух", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 15 квітня заплановано зняти старе покриття, 18 квітня - укладати верхній шар асфальту.

Під час робіт рух по вул. Василенко буде частково обмежено.

"На вулиці Казимира Малевича починають середній ремонт. Покриття оновлять на ділянці між вул. Івана Федорова і Лабораторної. 16 квітня починають знімати старе покриття", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час робіт рух буде частково обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, на 7 ділянках доріг у Києві збільшили швидкість руху до 80 км/год.

Після того, як мер Києві Володимир Кличко припустив заборону руху приватного автотранспорту, адвокат, юрист Олександр Дульський заявив, що Кличко не може заборонити пересування приватного автотранспорту у столиці, якщо не введено надзвичайний стан.