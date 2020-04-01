На 7 участках дорог в Киеве увеличили скорость движения до 80 км/ч

Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы и с 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в Facebook.

На семи участках уже установлены 90 соответствующих дорожных знаков. В частности, новые ограничения скорости будут действовать на:

ул. Р. Шухевича (от Московского моста до ул. О. Бальзака); ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного); ул. Саперно-Слободская (от вул. Н. Гринченко до Южного моста); ул. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Обращаем внимание водителей! Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков", - отметили в Центре дорожного движения.

Ограничение скорости отменили на некоторых участках дорог в Киеве

Ездить со скоростью 80 км/ч разрешено только на участках с знаками

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на улице Бандеры ограничат движение до 1 мая, а также частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара до 5 апреля.