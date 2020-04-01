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01 апреля 2020, среда, 17:52 697
Общество 2020-04-01T18:01:10+03:00
Українські Новини
На 7 участках дорог в Киеве увеличили скорость движения до 80 км/ч

На 7 участках дорог в Киеве увеличили скорость движения до 80 км/ч

Таня Войтюк
Киев, Дорожное движение, ПДД, Ограничение скорости, Дорожные знаки
Дорожный знак. Фото: freepik
Дорожный знак. Фото: freepik

Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы и с 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в Facebook.

На семи участках уже установлены 90 соответствующих дорожных знаков. В частности, новые ограничения скорости будут действовать на:

  1. ул. Р. Шухевича (от Московского моста до ул. О. Бальзака);
  2. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  3. Надднепрянское шоссе;
  4. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  5. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  6. ул. Саперно-Слободская (от вул. Н. Гринченко до Южного моста);
  7. ул. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Обращаем внимание водителей! Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков", - отметили в Центре дорожного движения.

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Как сообщали Українські Новини, в Киеве на улице Бандеры ограничат движение до 1 мая, а также частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара до 5 апреля.

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