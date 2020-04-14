Народний депутат Андрій Холодів («Слуга народу») заявляє, що на Митницю повернулися корупційні схеми часів Порошенка і «смотрящий» Сеяр Куршутов завдяки діям замглави Державної митної служби Дениса Шендрика і радника міністра фінансів Анатолія Макаренка.

Про це Холодів написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, на митниці роками функціонував цілий пул масштабних «кураторів» і «схемників», які контролювали цілі регіони.

«Основні проблеми на великих митницях на кшталт Одеси, Києва та Львова, а на дрібних митницях ця біда стоїть не менш гостро. За останні півроку ситуація в кращу сторону не змінилася – тих хто «вирішував» так ніхто і не усунув. На Одеській митниці, як кажуть самі митники, знову виринув відомий «схемщик» Сеяр Куршутов, який вже встиг спрацюватися з керівництвом одеської та центральної митниці. Тепер без цього «смотрящого» в Південному регіоні не можна завести жоден контейнер або трак із товарами», - написав Холодів.

Він зазначив, що багато в чому, схеми повернулися за згодою Шендрика і Макаренко, незважаючи на те, що «мільярди гривень йдуть повз бюджет, процвітає тиск на бізнес і схематоз».

«Всім добре відомий радник міністра фінансів Анатолій Макаренко, якого призначили місяць тому саме для наведення порядку на митниці, нарешті почав проявляти свою активність по Одесі і Києву. Але тільки ця активність більше схожа на прикриття одеських «рєшал», а не на їх усунення, про що я з подивом дізнався днями. Точно таке ж було з першим заступником голови митниці Шендріком – спочатку до нього ставилися нормально, а тепер вже чекають, коли «молоде дарування» відправиться у в'язницю. Схоже, бюджету буде дешевше втратити і Макаренко, ніж терпіти його так звану допомогу на митниці», - зазначає нардеп.

Холодов підкреслив, що раніше в публікаціях ЗМІ, в схемах на митниці часів Поршенка фігурував народний депутат минулого скликання від БПП Олександр Грановський, а виконавчим директором цього «корупційного Центру» називали Куршутова, який відповідав за корупційний збір багатомільярдних надходжень з імпортерів.

"Центр" був створений за прикладом класичної організованої групи, схема вимагання також діяла за всіма стандартами жанру. Для імпортерів встановлювалася «такса», яку вони повинні були платити за безпроблемне митне оформлення та імпорт товарів. Як писали в ЗМІ, за «роботу» з Південним регіоном і фінансовими потоками у Куртушова відповідав контрабандист Віктор Шерман", - зазначає Холодов.

За його словами, основні потоки йшли через Одеський регіон.

«З кожного контейнера з Китаю і кожної машини з Туреччини організували корупційний збір. Щомісяця «знімали» значні суми. Виходить, що Порошенко вже рік як не президент, Грановський вже ізраїльський громадянин, а схеми нормально працюють на митниці і досі», - обурився нардеп.

Парламентарій вимагає від СБУ і Податкової звернути увагу на це і дати відповідну реакцію.