На ремонт дороги в Харківській області "відмили" 6,5 млн гривень

Офіс генерального прокурора повідомив директору підприємства про підозру у заволодінні 6,5 млн гривень під час ремонту дороги в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу.

За даними слідства, під час ремонту окремих ділянок автомобільної дороги "Дергачі - П'ятихатки" Дергачівського району Харківської області зазначена особа, ймовірно, зловживаючи службовим становищем, вніс в довідки про вартість виконаних робіт і акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості та заволодів бюджетними коштами, отриманими як плата за обсяги та вартість матеріалів і робіт, які фактично виконані не були.

Сума матеріальних збитків, викликана зазначеними діями, становить понад 6,5 млн гривень.

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