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23 січня 2020, четвер, 18:04 11
Судова влада 2020-01-23T18:24:14+02:00
Українські Новини
На ремонт дороги в Харківській області "відмили" 6,5 млн гривень

На ремонт дороги в Харківській області "відмили" 6,5 млн гривень

Ярина Вацяк
Офіс Генпрокурора, корупційні схеми, Корупція, відмивання грошей, Ремонт доріг
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Офіс генерального прокурора повідомив директору підприємства про підозру у заволодінні 6,5 млн гривень під час ремонту дороги в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу.

За даними слідства, під час ремонту окремих ділянок автомобільної дороги "Дергачі - П'ятихатки" Дергачівського району Харківської області зазначена особа, ймовірно, зловживаючи службовим становищем, вніс в довідки про вартість виконаних робіт і акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості та заволодів бюджетними коштами, отриманими як плата за обсяги та вартість матеріалів і робіт, які фактично виконані не були.

Сума матеріальних збитків, викликана зазначеними діями, становить понад 6,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій хоче відремонтувати 4 тис. км доріг 2020.

Тим часом, капітально відремонтована Кличком окружна ефективно прослужить лише 5 років.

Крім того, від "Укравтодору" вимагають розібратися з дорожньої аферою Корольчука і Шаповала у Вінниці.

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