Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроєкту про банківську діяльність, - ЗМІ

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Холодов виступив проти законопроєкту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, інформує портал obozrevatel.com.

Свою позицію він аргументував у Facebook, наголосивши, що результатом цього закону стане "амністія в усіх справах на фінансовому ринку" для влади часів президентства Петра Порошенка.

"Короткий зміст законопроєкту 3260 такий: Нацбанк, Фонд гарантування вкладів фізосіб і Кабмін отримують право на фінансовому ринку робити все, що вважають за потрібне на підставі своєї "професійної думки". Цю "думку" не можна оскаржити в суді. Максимум що можна – це спробувати отримати компенсацію за незаконні рішення постфактум. Але умови прописані так, що це зробити буде неможливо", – висловився Холодов.

Він вважає, що ці "права" Нацбанку хочуть "видати заднім числом", щоб прикрити минулу владу.

"Ви власник банку? НБУ може віджати його будь-якої миті. І ніяк ви потім бізнес не повернете. Ну або домовляйтеся з НБУ – шукайте корупційні можливості", – попередив нардеп.

На думку Холодова, наділення НБУ подібними повноваженнями може призвести до перевищення повноважень та використання регулятора в політичних цілях.

"Виходить так: ...Нацбанк хочуть наділити правами фінансового НКВС. Концентрація такої влади в одних руках дасть легальну можливість продовжувати використовувати НБУ в політичних цілях і поставить рішення НБУ вище за всю судову систему", – наголосив нардеп.

Зазначимо, ухвалення цього законопроєкту є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Його текст опублікований на сайті парламенту і передбачає, що власники та колишні власники банку можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.