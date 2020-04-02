"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський, розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності, а також вважає, що через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця.

Про це Він розповів в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег" передають Українські Новини.

"Макс (Максим Нефьодов, – ред.), він такий, десь ідеаліст, намагається намалювати картинку світлого майбутнього – "нова митниця", все таке. Проблема в тому, що є картинка світлого майбутнього, а є реальність. І "контрабас" як ішов, так і йде. З митницею треба жорстко – крок вліво, крок вправо – розстріл", - розкритикував

При цьому він заявляє про професійну непридатність Нефьодова.

"Він мені сам це сказав (про непідконтрольних глав регіональних митниць). Фактично розписався у своїй профнепридатносты. Тобто Макс був виведений в роль "фунти", який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуація – при Януковичі просто відпочивали... Його вивели з "гри" і зробили "громовідводом", а процесами рулили інші. В цьому його помилка", - підкреслив Уманський.

Як повідомляли Українські Новини, Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

30 березня Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського.