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14 квітня 2020, вівторок, 18:44 8
Судова влада 2020-04-14T19:09:12+03:00
Українські Новини
Суди повертають поліції 5 з 6 протоколів про порушення карантину

Суди повертають поліції 5 з 6 протоколів про порушення карантину

Елена Новикова
Суд, Карантин, Суддя, Адмінпротокол, Карантин в Україні, Порушення карантину
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Державна судова адміністрація заявляє, що суди розглянули 472 адміністративних протоколи за порушення режиму карантину і задовольнили лише 71 протокол.

Про це Українським Новинам повідомив голова Судової адміністрації Зіновій Холоднюк.

За його словами, всього на даний момент в суди надійшло 3 839 адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

"Кількість повернутих - 391 протокол, в тому числі у зв'язку з неналежним оформленням. Кількість розглянутих справ - 472. Кількість накладених адмінстягнень - по 71 протоколу", - повідомив він.

На даний момент, кількість нерозглянутих протоколів становить 2 976.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 квітня поліція становила 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину.

Також поліція оштрафувала трьох священиків за порушення карантину у Вербну неділю.

Раніше повідомлялося про те, що юрист і екс-міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що українські суди масово відмовляються виписувати штрафи в розмірі 17 тисяч гривень за порушення карантину.

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