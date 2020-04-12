Украинские суды массово отказываются выписывать штрафы за нарушение карантина, — Лукаш

Случай в Черновицкой области, когда суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски, оказался не единственным. Украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантина. Об этом сообщила юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Напомню, что статья 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей", появилась 17.03.2020 и ее целью было - внедрить ответственность в виде огромных штрафов за нарушение правил карантина, устанавливаемых центральной и местными властями. Не получилось. Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства", — говорится в сообщении.

Она рассказала, что один из протоколов составили на продавца магазина. Суд отказал правоохранителям, поскольку тот является лишь наемным работником, а не субъектом, который осуществляет торговую деятельность.

Основными ошибками полиции, согласно одному из дел, является: отсутствие свидетелей; не вручена копия протокола; нет ИНН и паспортных данных; нет точного места совершения преступления; не уточнена квалификация правонарушения; фото/видео доказательства плохого качества; в материалах отсутствует отсылка к решению местных органов власти о запрете деятельности.

Скриншот: facebook.com/lukash.elena.ua

Как сообщали Українські Новини, сейчас в Украине из 2777 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 1100 человек с коронавирусной болезнью, из которых на аппарате искусственной вентиляции легких находится 54 человека, из них ни одного ребенка.

По предварительным данным, в части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 15-20 гривен и антисептики по 35-40 гривен.

Кроме того, медицинские маски бывают разные и защищают они от разных заболеваний.