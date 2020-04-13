Полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье

Полиция составила 3 ​​административных протокола по факту нарушения священниками правил карантина 12 апреля (Вербное воскресенье).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что еще по 12 случаям материалы дел изучаются.

"О вчерашнем скопления людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3 случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!" - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщали Українськi Новини, Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье из-за карантина в связи с коронавирусом.

Для проведения обряда освящения куличей в карантин рассматриваются несколько вариантов. Священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины.

Также священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.