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13 апреля 2020, понедельник, 20:44 28
Силовые структуры 2020-04-13T20:48:45+03:00
Українські Новини
Полиция составила 6 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Где чаще всего нарушают

Полиция составила 6 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Где чаще всего нарушают

Елена Новикова
Полиция, Карантин, Уголовное производство, карантин в Украине, Нарушение карантина, Админпротоколы
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Полиция открыла 56 уголовных производств и составила 6 тыс. административных протоколов о нарушении режима карантина, который могут продлить после 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Согласно нему, с начала карантинных мероприятий в стране следователи полиции открыли 56 уголовных производств, из них 30 по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

26 производств связано с нарушением карантинных мероприятий.

Отмечается, что составлено 6042 админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской области - 1008, Киеве - 791, Львовской области - 453, Запорожской - 398, Одесской - 303 и Харьковской области - 301.

В суд уже направлено 5840 админпротоколов.

За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 админпротоколов.

Только за прошедшие сутки, 12 апреля, в полицию поступило 1 113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Составлено 27 административных протоколов.

За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов.

Открыто одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.

Для обеспечения карантинного режима и усиленной охраны публичной безопасности на службе находится 23 тыс. правоохранителей.

Из них 17 375 полицейских (1285 привлечено на охрану медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3556 военнослужащих Национальной гвардии, 242 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и 1924 работника из числа переменного состава высших учебных заведений МВД и 222 - Национальной гвардии.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 6 апреля полиция составила 3 922 административных протокола о нарушении режима карантина.

Также Полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье.

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