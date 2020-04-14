підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 17:00 17
Політика 2020-04-14T17:45:01+03:00
Українські Новини
Забруднене пожежами повітря з Чорнобиля прямує на південь

Забруднене пожежами повітря з Чорнобиля прямує на південь

Ольга Фандорина
пожежа, дснс, забруднення повітря, Пожежа в Чорнобильській зоні
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

В найближчі дні забруднене пожежею в Чорнобильській зоні повітря буде рухатися у південному і південно-східному напрямку. Про це повідомляє Центр ядерної та радіаційної безпеки.

В Чорнобильській зоні все ще активні кілька зон загоряння, зокрема в Денисовецком, Котовському, Корогодском, Паришевском і Лубянском лісництвах.

"За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня і на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть спрямовані в південному і південно-східному напрямку. В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год", - повідомили в Центрі.

Прогноз розповсюдження забрудненого повітря з 3:00 14 квітня до 11:00 15 квітня. Фото: sstc.uaПрогноз розповсюдження забрудненого повітря з 3:00 14 квітня до 11:00 15 квітня. Фото: sstc.ua

Згідно з прогнозом інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання, максимальні концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово доходити до одиниць мБк/м3.

"Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не завдають шкоди здоров'ю населення", - зазначили у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа в Чорнобильській зоні поширився на територію чотирьох лісництв. Раніше заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Рябчин Олексій заявив, що пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не погрожував розташованим в ній небезпечних об'єктів. Крім того, радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами.

Більше новин про: пожежа дснс забруднення повітря Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територ...
У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежу: р...
У Чорнобильській зоні виявлено нові загоряння, - Д...
Тління від пожежі в Чорнобильській зоні ліквідують...
У Києві вводять обов'язкову термометрію пасажирів транспорту на в'їздах до столиці
Кабмін спростив закупівлю 9 препаратів для лікування коронавіруса
Новини
40% запасу газу використали учасники акції "Твоя незалежність" у Вінницькій області 17:50 Прес-реліз
Представник Держдепу Джордж Кент сприяв розкраданню коштів платників податків США за допомогою підставної компанії, – Деркач 17:39 Документ
"Фармак" розпочав продаж ліків на спеціалізованих сайтах 17:37
У вівторок долар різко виріс: курс валют на міжбанку 17:34
Екс-депутат Ради Чорновіл відмовилася від надання свідчень в ГБР 17:10
більше новин
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
Пожежа в Чорнобилі. Фото: Держнс
Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС 21:48
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання у 3% на зниження 7,7% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok