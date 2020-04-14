Забруднене пожежами повітря з Чорнобиля прямує на південь

В найближчі дні забруднене пожежею в Чорнобильській зоні повітря буде рухатися у південному і південно-східному напрямку. Про це повідомляє Центр ядерної та радіаційної безпеки.

В Чорнобильській зоні все ще активні кілька зон загоряння, зокрема в Денисовецком, Котовському, Корогодском, Паришевском і Лубянском лісництвах.

"За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня і на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть спрямовані в південному і південно-східному напрямку. В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год", - повідомили в Центрі.

Прогноз розповсюдження забрудненого повітря з 3:00 14 квітня до 11:00 15 квітня. Фото: sstc.ua

Згідно з прогнозом інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання, максимальні концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово доходити до одиниць мБк/м3.

"Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не завдають шкоди здоров'ю населення", - зазначили у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа в Чорнобильській зоні поширився на територію чотирьох лісництв. Раніше заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Рябчин Олексій заявив, що пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не погрожував розташованим в ній небезпечних об'єктів. Крім того, радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами.