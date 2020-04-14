У Києві вводять обов'язкову термометрію пасажирів транспорту на в'їздах до столиці

У той час, як у Києві вже 551 випадок коронавірусу, Київська міська державна адміністрація вирішила ввести обов'язкову термометрію пасажирів транспорту на в'їздах до столиці з 16 до 20 квітня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.



"З четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми підсилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах у Київ. Зокрема вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, який прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажопасажирського, легкового транспорту, який перевозить понад 3 людей, включаючи водія", - сказав Кличко.



Як повідомляли Українські Новини, КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, однак фактично вона проводилася вибірково.



Крім того, Київ переніс поминальні дні на 6 червня.



19 квітня православні християни відзначають Великдень.