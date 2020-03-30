Температуру на въездах в Киев меряют пока выборочно, - Кличко

В то время, как коронавирусом в столице заразились уже 102 человека, температуру на контрольно-пропускных пунктах в Киеве меряют пока выборочно. Об этом в своем видеообращении сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня въезды и выезды в Киев не закрыты, а контролируются. Въезд в Киев легкового транспорта не ограничен. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов, междугородного и межобластного сообщения. Все ограничения, установленные для Киева, синхронизируются также с решением Кабинета Министров", - сказал он.

Он отметил, что блокпосты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и представители муниципальной стражи.



Температуру на въездах в Киев меряют пока выборочно.



"Если будет больший скачок случаев коронавируса, будут введены более жесткие ограничения, иначе эту заразу не победить", - сказал мэр Киева.



Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19.



Ранее сообщалось, что в Киев не будут пускать с температурой - на въезде ее всем будут мерить.