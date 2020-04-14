В Киеве уже больше 550 случаев коронавируса

В Киеве количество зараженных коронавирусом достигло 551 случая. Об этом сегодня, 14 апреля, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Тем временем в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом.

Также Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.