S&P знизило рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) акціонерного товариства "Укрзалізниця" з В - до ССС.

Про це йдеться в повідомленні S&P , передають Українські Новини.

"Зараз ми розглядаємо ліквідність "Укрзалізниці" як слабку, оскільки вважаємо, що проблеми, пов'язані з COVID-19, можуть обмежити її доступ до ринків капіталу і вплинути на її здатність генерувати грошовий потік від операційної діяльності", - йдеться в ньому.

Наголошується, що негативний прогноз відображає невизначеність у відношенні потенційної реструктуризації кредиту і спроможності компанії накопичувати достатні кошти для покриття майбутніх термінів погашення.

При цьому в агентстві наголосили, що "Укрзалізниця" може розглянути можливість перегляду умов деяких кредитів.

Як повідомляли Українські Новини, Лещенко в березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці".

В кінці січня Наглядова рада акціонерного товариства "Укрзалізниця" призначила колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергія Лещенко головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції.

У грудні 2019 представниками держави в наглядовій раді "Укрзалізниці" призначено Олег Журавльов, радник міністра інфраструктури України Владислава Криклія, і екс-нардеп від "БПП", журналіст Сергій Лещенко.

В листопаді колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".