У перший місяць карантину квартири у новобудовах Києва здорожчали на 3,2%

У березні порівняно з лютим середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва зросли на 3,2%, або на 889 гривень до 28 866 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

У порівнянні з березнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку столиці збільшилася на 17,4%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в березні порівняно з лютим середня ціна зросла на 1,3% до 20 502 гривен/кв. м, комфорт-класу - на 4,2% до 25 703 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна зросла на 3,6% до 41 874 гривні/кв. м, у преміум-класі - на 12,9% до 70 114 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 18%, у Шевченківському - 15%, у Печерському - 14%, у Солом'янському та Дарницькому районах - по 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Подільському районі - 7%, у Дніпровському і Святошинському - по 6%, в Деснянському та Оболонському районах - по 5%.

У березні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 2 житлових комплексах.

Припинені продажі у 2 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, компанія NAI Ukrainе прогнозує зростання ринку заміських котеджів.

За 2019 рік київські новобудови здорожчали на 12,1%.

При цьому введення житла в експлуатацію зрісло на 26,9%.