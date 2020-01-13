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13 января 2020, понедельник, 10:31 114
Недвижимость 2020-01-13T10:31:47+02:00
Українські Новини
В 2019 квартиры в киевских новостроях подорожали на 12,1%

В 2019 квартиры в киевских новостроях подорожали на 12,1%

Оксана Соболь
Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, новостройки Киева

В 2019 году по сравнению с 2018 годом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 12,1%, или на 2 971 гривну до 27 558 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

В декабре по сравнению с ноябрем стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 1,2%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в декабре по сравнению с ноябрем средняя цена выросла на 0,5% до 20 790 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 1,2% до 24 459 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена снизилась на 0,1% до 38 902 гривны/кв. м, в премиум-классе - выросла на 0,1% до 60 190 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17% от общего количества, в Шевченковском районе - 15%, в Голосеевском - 14%, в Дарницком – 12%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Святошинском районе – 8%, в Деснянском, Днепровском и Подольском районах - по 6%, в Оболонском - 5%.

В декабре были начаты продажи квартир в 4 жилкомплексах.

Приостановлены продажи в 2 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости столицы повысились на 0,7%.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" прогнозирует рост цен на жилье в Киеве на 15% в текущем году.

За 9 месяцев ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%.

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