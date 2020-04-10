NAI Ukraine рассчитывает на дальнейшее развитие рынка коттеджной недвижимости

Консалтинговая компания NAI Ukraine рассчитывет на дальнейшее развитие рынка коттеджной недвижимости.

Об этом в ходе онлайн-трансляции видеоконференции на YouTube-канале ИА "Українські Новини" сообщил генеральный директор компании Виталий Бойко.

"Мы надеемся, что этот рынок будет дальше развиваться, поскольку те недостатки, из-за которых он остановился в 2008 году, на сегодня отсутствуют. По-прежнему есть невысокая цена, есть большой опыт у девелоперов, объекты качественные… и есть инфраструктура", - сказал он.

По изначальным прогнозам NAI Ukraine, рост рынка коттеджной недвижимости в 2020 году мог составить 10-15% и, хотя теперь прогнозируется падение доходов населения, компания не ожидает значительного снижения спроса на загородные дома.

После карантина ожидается дополнительный приток части спроса со столичного рынка, что будет стимулировать рост цен.

"Мы ожидаем дальнейшего роста цен на протяжении года в пределах 10-15%. При этом возможно снижение общего бюджета покупки", - сообщила руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич.

Она отметила, что в святи с кризисными явлениями невозможно говорить о высоких темпах развития рынка, однако популярность коттеджей сохранится.

"2019 год был годом возрождения интереса к загородной недвижимости. И вот такой парадокс, что сейчас интерес к загородной недвижимости сохранен, еще даже более подстегнут в связи с карантином", - прокомментировал Бойко.

По словам Гуревич, если раньше коттеджная недвижимость воспринималась как большие по площади и прилегающей территории объекты, то сейчас потребители интересуются современными форматами с эффективной площадью.

Она отметила, что наибольшим спросом пользуются дома площадью 100-250 кв. м, энергоэффективные дома с современными технологиями строительства.

При этом вследствие кризиса может наблюдаться смещение спроса в сторону объектов с меньшими площадями.

"Что касается дальнейшего развития рынка жилой недвижимости, то, конечно, спрос на жилье просядет. Это связано со снижением доходов населения, с неопределенной экономической ситуацией. Но при этом цены вряд ли сильно упадут, так как они будут сдерживаться затратами на строительство", - прокомментировал Гуревич перспективы рынка жилой недвижимости в целом.

По ее словам, это может привести к задержкам ввода в эксплуатацию некоторых объектов строительства, выводу с рынка мелких игроков и концентрации спроса на популярных концепциях "город в городе", комплексных жилых объектов с хорошей инфраструктурой.

При этом возможно смещение спроса в сторону пригородов Киева.

"Сейчас многие заинтересовались арендой дома в пригороде, чтобы пересидеть сегодняшние условия, что, соответственно, отразилось и на росте арендных ставок и уже приводит к некоторому дефициту домов для аренды в пригороде Киева", - прокомментировала Гуревич.

По ее словам, если в прошлом году в целом по Украине спрос на жилье упал, то Киев и пригород продемонстрировали минимальный рост, а спрос отошел от превалирования социального и эконом-класса к жилью с более качественными характеристиками – комфорт и бизнес-класса.

Для потребителей также очень важно развитие сопутствующей жилью коммерческой инфраструктуры, школ и детских садиков.

По данным NAI Ukraine, около 50% продаж происходят на условиях рассрочки от девелопера, только около 2% покупателей привлекают под покупку жилья банковский займ.

Справка о компании:

NAI Ukraine является украинским представительством сети консал-тинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах.

CEO и основатель NAI Ukraine Виталий Бойко – автор маркетинговой концепции BlockbusterMall, OceanPlaza, OceanMall, LavinaMall, AprilMall, Respublika, сети ТЦ SmartPlaza и многих других.

Как брокер компания представляет сеть мегамоллов, куда входят LavinaMall, BlockbusterMall, OceanMall, а также другие объекты - транзитно-ориентированные Oasis и AprilMall, проекты CEETRUS Ukraine RiveGauche и Retail Park Petrivka.