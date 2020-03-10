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10 марта 2020, вторник, 11:38 179
Недвижимость 2020-03-10T11:39:01+02:00
Українські Новини
Новые квартиры в Киеве за февраль незначительно подорожали

Новые квартиры в Киеве за февраль незначительно подорожали

Оксана Соболь
Квартиры, цены на жилье, Новостройки, цены на жилье в Киеве
Новостройки. Фото: Dengi.ua
Новостройки. Фото: Dengi.ua

По сравнению с январем в феврале средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,2%, или на 54 гривны до 27 977 гривны/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с февралем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 15,1%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в феврале по сравнению с январем средняя цена выросла на 1,1% до 20 248 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,8% до 24 674 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена снизилась на 0,8% до 40 426 гривен/кв. м, в премиум-классе - выросла на 0,2% до 62 111 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Шевченковском и Печерском - по 15%, в Соломенском и Дарницком районах - по 12%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе - 7%, в Днепровском и Святошинском - по 6%, в Деснянском и Оболонском районах - по 5%.

В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилкомплексах.

Прекращены продажи в 2 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, за 2019 года столичные новостройки прибавили в цене на 12,1%.

При этом ввод жилья в эксплуатацию вырос на 26,9%.

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