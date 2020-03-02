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02 марта 2020, понедельник, 09:54 103
Недвижимость 2020-03-02T09:54:22+02:00
Українські Новини
В 2019 ввод жилья в эксплуатацию вырос на 26,9%

В 2019 ввод жилья в эксплуатацию вырос на 26,9%

Оксана Соболь
Жилье, Строительство, Квартиры, Госстат, Строительные работы
Строительство. Фото: 112 Україна
Строительство. Фото: 112 Україна

После снижения в 2018 году в 2019 году ввод в эксплуатацию жилья повысился на 26,9% до 11,029 млн кв. м.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

При этом площадь принятых в эксплуатацию индивидуальных домов составила 5,847 млн кв. м (53% от общей площади), многоквартирных домов - 5,176 млн кв. м (46,9%), общежитий - 5,8 тыс. кв. м (0,1%).

Всего было введено 126 тыс. квартир, средняя площадь одной квартиры составила 87,5 кв. м.

Лидерами по объему введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году стали Киевская (1,861 млн кв. м), Львовская (1,292 млн кв. м) и Одесская (1,087 млн кв. м) области, а также Киев (1,114 млн кв. м).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассчитывает обеспечить жильем до 5 тыс. семей за 5 лет.

В 2018 году стоимость новых квартир в Киеве увеличилась на 12,1%.

"Киевгорстрой" прогнозирует рост цен на жилье в столице на 15% в текущем году.

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